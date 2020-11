Dalla Colombia - Problemi fisici Ospina: avvertito dolore dopo gara col Bologna, le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Deportivo, David Ospina, portiere del Napoli, ha avvertito problemi fisici durante la sua avventura di queste ore in Nazionale. L'ex Arsenal avrebbe fatto degli accertamenti e ora si aspettano solo novità. Ore di apprensione per la squadra azzurra. A quanto pare, però. non sarebbe nulla di grave: si tratterebbe, fanno sapere dalla Colombia, di un fastidio acuto dopo un colpo ricevuto domenica a Bologna.