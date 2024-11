Dalla Georgia - Ecco a cos'è dovuto il gesto di Kvara al momento del cambio

Kakha Dgebuadze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia? La cosa più importante è che il Napoli abbia preso tre punti, ma non è stata una partita facile. Su Kvaratskhelia ho letto tante speculazioni e il ragazzo non merita certi articoli di giornale. Bisogna comprendere il gesto di Kvara quando è uscito, dobbiamo ricordare che è tornato dalla nazionale ed ha perso una partita importante per il girone. Il ragazzo non è stato soddisfatto dalla sua prestazione, però avrebbe voluto fare di più e restare in campo.

Non m’è piaciuto un articolo di un giornale che ha scritto che non ha dato il cinque alla squadra e che non era felice della vittoria. Lui sarà parte integrante della storia del Napoli, il suo gesto non ha niente a che fare con la squadra o con Conte. Non bisogna destabilizzare la situazione della squadra capolista e polemizzare su Kvaratskhelia non ha senso. Il rinnovo di Kvaratskhelia? La mia sensazione è che se ne riparlerà forse a giugno, c’è una situazione di stallo per ora”.