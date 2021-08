Dalla Germania - La Superlega cambia formula: ipotesi di promozioni e retrocessioni

La Superlega cambia formula per cercare la sopravvivenza. Il settimanale tedesco Der Spiegel rivela la strategia di Barcellona, Juventus e Real Madrid per dare nuova linfa al progetto, per ora accantonato. Per promuovere la riforma è stato chiesto un lavoro di Lobbying all'agenzia Flint, che i tre club ritengono essenziale per aumentare i ricavi e garantire la sopravvivenza delle loro società.

La società madrilena A22 Sports Management ha proposto di suddividere il torneo in due gironi: una Super League 1 e poi una Super League 2. Con promozioni e retrocessioni (che sarebbero 2, per lasciare un posto ad una società che entrerebbe di anno in anno con una wild card). Alla Superlega 1 accederebbero 18 club dai campionati nazionali (sei inglesi, tre spagnole, tre italiane e due ciascuno di Germania, Francia e altri paesi), più 2 promosse dalla Superlega 2. A differenza dell'attuale Champions League, per qualificarsi in Superlega 1 non sarebbe necessario arrivare tra le prime 3 in Italia, ad esempio. Ma si calcolerebbe il risultato degli ultimi 5 anni. Un sistema che così garantirebbe ai grandi club di partecipare anche se dovessero fallire una stagione.