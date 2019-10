Dalla Macedonia: "Elmas è già cresciuto tatticamente, da trequartista gioca come un leader"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Zoran Misevski, giornalista macedone, che s'è soffermato sulla doppietta da trascinatore di Eljif Elmas con la sua nazionale:

"Tutta la Macedonia oggi parla di calcio perché per la prima volta potremo qualificarci per un campionato europeo. Elmas è un diamante, vale molto e si è ambientato molto bene in Italia. Il ct macedone vede in Elmas già un miglioramento dal punto di vista tattico, ieri poi ha preso la Macedonia sulle spalle, ha giocato da leader. Ha fatto il trequartista e mi piace in quel ruolo perché si interessa soprattutto alla fase offensiva e si diverte.

La Macedonia crede di poter fare l'impresa in Polonia: il futuro della Nazionale dipende solo dalla Macedonia e c'è fiducia.

La squadra è già a Varsavia, io raggiungerò la squadra domani".