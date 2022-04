Dalla Nigeria - I divieti imposti dal Napoli a Osimhen: niente social, shopping e discoteche

Il quotidiano nigeriano Sporting Sun, questa mattina apre in prima pagina con una delle stelle del calcio in Nigeria

Il quotidiano nigeriano Sporting Sun, questa mattina apre in prima pagina con una delle stelle del calcio in Nigeria, ovvero Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro avrebbe imposto al giocatore diversi divieti, tra cui quello di "shopping" e anche quello di andare in discoteca. Per il bomber nigeriano c'è anche il divieto di utilizzo dei social se non per comunicaizoni importanti.