Dalla Primavera del Napoli alla Juventus: lo strano percorso di un ex azzurro

Era già successo con Beoni, amico stretto di Sarri, i due uniti da un forte legame professionale, che il Napoli scelse qualche anno fa come allenatore della Primavera del Napoli. Ora è toccato a Roberto Baronio, tecnico dell'Under 19 azzurra per un anno e mezzo. Anche lui, come Beoni, che seguì Sarri in bianconero, ora lavora per la Juve, è stato scelto da Pirlo come uno dei due collaboratori tecnici che lavoreranno a stretto contatto con Igor Tudor, vice del campione del mondo. Beoni e Baronio, dalla primavera del Napoli alla Juve. Una strana, singolare, coincidenza.