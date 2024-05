Dalla Turchia - Mourinho torna in panchina: contatti avanzati col Besiktas

Dopo essere stato esonerato dalla Roma il 16 gennaio 2024, José Mourinho sta per tornare in panchina. Contatti avanzati tra lo Special One e il Besiktas

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo essere stato esonerato dalla Roma il 16 gennaio 2024, José Mourinho sta per tornare in panchina. Contatti avanzati tra lo Special One e il Besiktas, il tecnico portoghese incontrerà la dirigenza nei prossimi giorni per limare gli ultimi dettagli, come confermato dallo stesso vicepresidente del club turco Hüseyin Yücel a Sporx:

"I dettagli economici sono stati risolti. Andremo in Italia la prossima settimana e ci incontreremo con Mourinho faccia a faccia. Se troviamo un accordo gli consiglieremo di inserire Quaresma nel team tecnico. Non creerà un onere finanziario per il Beşiktaş, possiamo gestirlo con lo sponsor". All'allenatore portoghese si era già interessato di recente un altra squadra di Super Lig: il Fenerbahce. I rappresentanti del club turco avrebbero avviato i colloqui con l'entourage di José Mourinho e non solo, piace anche un altro volto noto della Serie A: Stefano Pioli, in uscita dal Milan.