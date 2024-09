David Neres già da record: è il primo a servire 3 assist nelle prime 3 gare!

vedi letture

L'attaccante brasiliano si è fatto subito valere da quando è arrivato in azzurro e queste continui spezzoni gli varranno una maglia da titolare

Secondo Opta David Neres ha già raggiunto un record in un parametro della Serie A: il brasiliano infatti è diventato il primo giocatore a servire un assist in ciascuna delle sue prime tre gare: contro Bologna, Parma e Cagliari (da quanto il dato viene raccolto, 2004-2005).

L'attaccante ex Benfica si è fatto subito valere da quando è arrivato in azzurro e queste continui spezzoni di grande qualità varranno prima o poi una maglia da titolare nella sua nuova realtà in cui si è calato subito alla grande. I tifosi attendono: non vedono l'ora di vedere il brasiliano in campo dall'inizio.