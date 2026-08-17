David Neres pronto al rientro: l'obiettivo del brasiliano

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Il Como nel mirino per David Neres.

Il Como nel mirino per David Neres. Il brasiliano salterà la trasferta di Genova e proverà a tornare a disposizione proprio per la sfida contro la formazione allenata da Fabregas. Contro il Genoa mancheranno anche Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci, restringendo ulteriormente le possibilità di scelta in difesa. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Allegri alle prese con l'emergenza in difesa

Il quotidiano spiega come Allegri dovrà quindi trovare le soluzioni migliori per presentarsi pronto al primo vero appuntamento della stagione. Dopo settimane dedicate a ritiri, amichevoli e test, per il Napoli comincia una fase completamente diversa: sabato a Marassi ci saranno in palio i primi punti e non sarà più precampionato.