"Davvero io?", Gaetano incredulo al cambio: il retroscena

Gianluca Gaetano al suo ingresso in campo non credeva di poter essere scelto da Spalletti per sostituire Zielinski

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Gianluca Gaetano al suo ingresso in campo non credeva di poter essere scelto da Spalletti per sostituire Zielinski, infatti quando è stato richiamato quasi incredulo ha detto: "Davvero io?". A riportare il retroscena è stato l'inviato a bordocampo di Dazn che ha vissuto il siparietto e lo ha raccontato in diretta. Il centrocampista classe 2000 ha giocato una ventina di minuti di buon livello.