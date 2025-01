Dazn, l'ultima promozione fa discutere: monta la protesta social di chi è già abbonato

DAZN ha lanciato una promozione per attrarre nuovi abbonati. L'emittente streaming che detiene i diritti in esclusiva di tutta la Serie A ha annunciato che dal 20 al 26 gennaio 2025 chi non è ancora abbonato può attivare il piano standard in versione mensile senza vincoli al prezzo scontato di 9.99 euro al mese per i primi sette mesi per un risparmio complessivo di 245 euro. Rispettando la tempistica, potrà poi esser data disdetta dopo questo primo periodo altrimenti l'abbonamento andrà avanti a prezzo di listino, ovvero 44.99 euro al mese.

E' una promozione che ha acceso grandi discussioni sui social. Gli utenti già abbonati, infatti, si sono lamentati della discrepanza di trattamento perché se da un lato DAZN ha aumentato i prezzi, dall'altro propone una nuova promozione a prezzi stracciati per attrarre nuovi abbonati.