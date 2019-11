Dazn - Non è cambiato il rapporto squadra-Ancelotti durante i 90': il racconto

Marco Russo, inviato al San Paolo per Dazn, dagli spogliatoi del San Paolo ha parlato del rapporto tra Ancelotti e la squadra: "Ancelotti ha provato a lavorare sugli aspetti mentali dei suoi giocatori, cercando di far capire che c'era tempo per provare ad andare in gol. S'è parlato tanto in settimana del rapporto squadra-Ancelotti e c'è da dire che durante la partita i giocatori spesso l'hanno cercato in campo, la sensazione è che il rapporto sia ordinario. Insigne spesso si è avvicinato, ma anche gli altri. Non sembra esser cambiato nulla".