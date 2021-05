De Laurentiis voleva dirglielo subito…

“Caro Rino, è finita”. Poteva essere ancor più conciso il messaggio di Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli-Hellas, quello usato per congedare via Twitter Rino Gattuso. La tempistica non è per niente sospetta: racconta di un desiderio covato da tempo, di un rapporto ormai incrinato e che ha viaggiato sul treno del compromesso in questi mesi.

L’ultimo, agonizzante atto contro il Verona, ha spinto De Laurentiis a condividere subito quel malessere. Ha voluto staccare i fili, tagliare di netto con un presente che doveva diventare Passato il prima possibile. Lo ha fatto con i suoi modi, che sono gli stessi da sempre. Oltre la forma, la sostanza è abbastanza chiara: Aurelio voleva dirlo subito a Rino che non sopportava più questo rapporto…