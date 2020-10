De Luca contro tutti: FIGC irritata, ma da Gravina e Agnelli nessuna replica

Nella giornata di ieri Vincenzo De Luca non le ha mandate a dire a FIGC, Juventus e non solo con delle parole davvero forti. A cui, però, non si trova replica. Come scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione online, né il presidente federale Gabriele Gravina né il numero uno bianconero Andrea Agnelli risponderanno ufficialmente al governatore della Campania. La FIGC è particolarmente irritata dalle esternazioni di De Luca, mentre dalla Juve non filtra alcun commento alla vicenda.