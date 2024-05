De Sanctis pronto a ripartire dopo il flop Salernitana: nuovo incarico da ds alle porte

Con lui potrebbe raggiungere Como qualora approdasse De Sanctis anche Massimiliano Dibrogni, figura importante all’interno della Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una Serie A da conquistare e un futuro dirigenziale che potrebbe subire alcune variazioni. Il Como insegue il sogno promozione e manca poco per capire se centrerà l’obiettivo attraverso il secondo posto oppure se dovrà giocarsela ai playoff. E per il futuro in caso di promozione in A c’è l’idea Morgan De Sanctis, ex Salernitana prima dell’arrivo di Walter Sabatini.

Con lui potrebbe raggiungere Como qualora approdasse De Sanctis anche Massimiliano Dibrogni, figura importante all’interno della Salernitana nelle vesti di segretario generale. Tra campo e futuro. Il Como pensa a De Sanctis. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.