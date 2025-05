Stagione da zero titoli, ma Mou può consolarsi: l'Al Ettifaq pronto a coprirlo di milioni

Non riuscirà, molto probabilmente, a riportare il Fenerbahce sul tetto di Turchia ma potrebbe vincere ugualmente un jackpot milionario. La sconfitta casalinga nel derby contro il Besiktas è costata carissima a José Mourinho, che vede allontanarsi forse definitivamente la possibilità di contendere il titolo al Galatasaray fino all'ultima giornata.

I rivali si sono portati a + 8 a quattro giornate dalla fine della Super Lig e questo vuol dire che le speranze dello Special One sono ormai ridotte al lumicino. Per il tecnico portoghese, secondo Sabah, potrebbero essere le ultime partite alla guida di Dzeko e compagni: l'Al-Ettifaq gli avrebbe presentato una ricchissima offerta di 50 milioni per le prossime due stagioni. Il modo migliore per consolarsi.