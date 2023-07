Delegazione Ultrà incontra ADL a Dimaro: apprezzati prezzi e modalità per gli abbonamenti

A riferirlo è il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, con un messaggio sul suo profilo twitter.

"Ieri sera il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha salutato una rappresentanza dei gruppi ultras arrivati a #Dimaro. I tifosi organizzati hanno apprezzato l'impegno per una campagna abbonamenti più vicina alle esigenze di tutti i tifosi e con prezzi contenuti. Confermato il supporto alla squadra in tutte le trasferte, in campionato e in Europa" a riferirlo è il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, con un messaggio sul suo profilo twitter.