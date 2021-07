Demme, che tegola: infermeria già piena, un solo centrocampista a disposizione di Spalletti

Rischia di chiudersi malissimo il ritiro di Dimaro. Oggi l'ultima seduta mattutina, ma ieri è andato in scena il secondo test estivo contro la Pro Vercelli, battuta 1-0 grazie al gol del solito Osimhen, in un test che però ha perso d'importanza proprio per le tante assenze. In attesa ancora di tanti nazionali, Spalletti infatti ha dovuto fare a meno anche degli acciaccati Elmas, Tutino, Petagna e pure di Manolas e Malcuit (subentrati solo nel finale) schierando tanti giovanissimi aggregati in attesa del prestito. Al quarto d'ora, poi, la nota negativa dell'intero ritiro: l'infortunio al ginocchio per Demme.

"Diego Demme si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni", la nota del club partenopeo, ma nella migliore delle ipotesi si profila uno stop di almeno un paio di mesi. Una tegola per il centrocampo di Spalletti che già è privo di un elemento - dopo l'addio di Bakayoko - nell'ottica dei quattro giocatori per due posti e che ora può contare solo su Lobotka, in attesa di Fabian e salvo un arretramento di Elmas o Zielinski. Parallelamente è scattato anche l'allarme infortuni perché Demme va ad unirsi a Mertens, che dopo l'operazione alla spalla dovrebbe star fuori almeno fino a fine settembre, mentre Ghoulam dopo tre anni ai margini è difficile da tenere in considerazione e Lozano andrà rivalutato a Castel di Sangro dopo lo scontro durissimo in nazionale.