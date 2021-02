Demme insostituibile: c'è la sua firma in 3 gol nelle ultime 3 partite

Diego Demme ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A: due assist e una rete. Un giocatore che sta diventando insostituibile nello scacchiere di Gattuso. Il tedesco è stato autore di un bel gol contro la Fiorentina e poi ha fornito due passaggi vincenti: per Lozano in occasione del gol al Verona e poi per Elmas col filtrante valso l'1-0.