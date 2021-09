Di Lorenzo in tribuna contro la Bulgaria: scelta del ct, nessun problema fisico

In ballottaggio con Alessandro Florenzi per una maglia da titolare, il terzino Giovanni Di Lorenzo non è nemmeno in panchina per la sfida dell'Italia contro la Bulgaria. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, trattasi solo di una scelta tecnica, col laterale del Napoli in tribuna con altri nove calciatori. L'unico indisponibile è Meret, portiere che dopo questa partita si aggregherà nuovamente al Napoli.