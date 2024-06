Di Lorenzo, l’agente a colloquio con Sinicropi dopo il confronto con Manna e Conte

Da oggi pomeriggio è in corso una riunione fiume all’Hotel Parker’s per provare a definire il futuro di Giovanni Di Lorenzo.

Da oggi pomeriggio è in corso una riunione fiume all’Hotel Parker’s per provare a definire il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Presenti Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che sono andati via un paio di ore fa, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente del capitano azzurro Mario Giuffredi. Il procuratore si è intrattenuto a colloquio con il dirigente azzurro Sinicropi dopo il confronto con Manna e Conte. Di seguito le immagini.