Video Di Lorenzo lascia il Metropolitan: quanti tifosi all’esterno del cinema

Si è conclusa al Cinema Metropolitan la proiezione in anteprima di "Ag4in", il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. Un evento attesissimo che ha visto la partecipazione di squadra, staff tecnico e dirigenza, accolti da un’atmosfera carica di emozione. All’esterno della sala di via Chiaia, una folla di tifosi ha atteso con trepidazione l’uscita dei protagonisti, desiderosi di tributare ancora una volta il proprio affetto ai campioni d’Italia.

Tra i più acclamati non poteva mancare il capitano Giovanni Di Lorenzo, accompagnato dalla moglie, che ha lasciato il cinema al termine della proiezione sotto gli applausi e i cori dei supporter presenti. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.