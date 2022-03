Di Lorenzo non si ferma mai: oggi aggancia le 134 gare di Bagni e avvicina Zola

Giovanni Di Lorenzo non si ferma mai e continua a scalare la classifica di presenze all time del Napoli.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo non si ferma mai e continua a scalare la classifica di presenze all time del Napoli. Il laterale azzurro dopo aver raggiunto le 133 gare di Alemao, quest'oggi ad Udine va per le 134 e così potrà agguantare Bagni al 96esimo posto. Prossimi obiettivi: le 135 di Zola e le 136 di Calaiò.