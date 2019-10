Di Lorenzo promosso con la Nazionale e sogna Euro 2020: chi sono i suoi rivali?

Giovanni Di Lorenzo è stato promosso a pieni voti nel suo debutto con l'Italia. Suo l'assist per il 5-0 di Belotti, una delle tante ottime giocate per il terzino del Napoli che ora si candida per un posto a Euro 2020. Un traguardo che meriterebbe anche se la sua convocazione non è ancora certa. Chi può 'soffiargli' il posto? Al momento il titolare a destra è Florenzi, tra le possibili alternative c'è De Sciglio, poi D'Ambrosio e, in alternativa, anche Izzo può giocare in quella posizione. Questi i rivali di Di Lorenzo. Starà a lui meritare, in questi mesi, la maglia numero 2 della Nazionale.