Di Lorenzo, solo un momento negativo ma da anni non ha un'alternativa

Una settimana da dimenticare per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, reduce dall'espulsione di Manchester, si è reso protagonista di una sbavatura anche contro il Pisa. Il Napoli conduce il match sul 3-1, la partita si avvia ai minuti di recupero quando il tentativo di allontanare il pallone si trasforma in un passaggio per Angori. Il terzino del Pisa serve l'assist per Lorran e rimette in bilico il risultato quando c'era tutto il maxi recupero da giocare.

Premesso che due partite storte possono capitare a tutti, va fatta una riflessione più ampia. Sono ormai diverse le stagioni in cui Di Lorenzo le gioca quasi tutte da titolare. Dal suo arrivo non è mai sceso al di sotto delle 33 presenze soltanto in campionato alle quali andrebbero aggiunte quelle nelle rispettive coppe e quindi il computo totale sfonda il muro di almeno 40 presenze in ben sette stagioni.

Inoltre, l'abbondanza che c'è sulla corsia di sinistra (Olivera, Spinazzola, Gutierrez), non è certo la stessa per il lato destro. Tra l'altro una possibile soluzione per far rifiatare il capitano potrebbe proprio essere quella di impiegare Spinazzola a destra, che da quel lato ne ha giocate, tra terzino, come esterno più avanzato e ala, in totale 49 partite.

Proprio nell'estate in cui il Napoli sembrava predisposto a risolvere la problematica, guardando anche con un occhio al futuro, l'infortunio di Lukaku ha cambiato i programmi, portando il club ad investire su un altro attaccante e mollare la pista Juanlu. Per il mercato di gennaio è una situazione da tener d'occhio per rendere la rosa ancora più completa e consentire anche al capitano di non sovraccaricarsi in alcuni momenti della stagione.