Difesa in emergenza: out Manolas, il portiere Idasiak adattato da centrale

Difesa del Napoli numericamente in emergenza a Castel di Sangro. I centrali a disposizione di Spalletti, con Luperto via per tornare a Empoli, sono tre: Koulibaly, Manolas e Rrahmani. Durante la seduta di questa mattina, una coppia era composta da KK e dall'ex Verona, con il greco out dall'altra parte c'era Zanoli, terzino destro, accanto a Idasiak, portiere. Non è la prima volta che Spalletti adotta soluzioni inedite: nei giorni scorsi aveva ricoperto il ruolo di difensore data l'emergenza anche il fantasista Gaetano.