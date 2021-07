Dimaro, day 6: Ounas e Ciciretti a parte, il report SSC Napoli sulla seduta mattutina

La squadra al mattino, dopo una prima fase di attivazione tecnica, si è divisa in due gruppi con i difensori che hanno svolto tattica difensiva e i centrocampisti lavoro di forza. Successivamente i due gruppi si sono invertiti con i centrocampisti che hanno svolto esercitazioni di tiri in porta. Ounas e Ciciretti hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in palestra. Gli esami effettuati ieri sera da Palmiero hanno evidenziato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra.