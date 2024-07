Rileggi live Dimaro, day 8: sessione pomeridiana, esercitazioni tattiche. Conte martella

vedi letture

Al termine dell'allenamento appuntamento in piazza Madonna della Pace per l'incontro con Antonio Conte e il suo staff con la stampa e i tifosi. Restate collegati su Tuttonapoli per seguire la diretta testuale dell'incontro.

19.40 - Termina qui la sessione pomeridiana.

19.36 - Squadra seduta a centrocampo per la seduta finale di stretching. Dopo le ramanzine Conte passa in rassegna gli azzurri per il classico saluto finale.

19.35 - Triplice fischio, finisce qui l'esercitazione.

19.33 - Dopo cinque minuti di riposo Osimhen ritorna in campo, gli lascia il posto Simeone.

19.28 - Anche Osimhen lascia anzitempo il campo. Resta a bordocampo ad osservare l'eseritazione.

19.27 - Anguissa esce dal campo e si dirige negli spogliatoi, al suo posto entra nei blu il giovane Iaccarino.

19.18 - Altra esercitazione, stavolta a campo ridotto. Nella porzione di campo restante, i giovani eslusi dalle delle due squadre si allenano sui tiri in porta con Sorrentino e Turi.

19.05 - Antonio Conte dirige da solo l'esercitazione in mezzo al campo, urlando indicazioni e incitando gli azzurri. Il tecnico azzurro è attivissimo in questo pomeriggio e si arrrabbia quando vede che le sue direttive non vengono rispettate. In particolare strigliata pesante ai difensori, al termine della ramanzina parte l'applauso del pubblico che gradisce l'atteggiamento dell'allenatore.

18.52 - L'esercitazione continua, superata la pressione avversaria si tentano anche le conclusioni in porta.

18.50 - Esercitazioni con le due squadre che si affrontano. Costruzione e uscite dal basso con pressing avversario da arginare ed arrivo sulla trequarti avversaria. Delle bande orizzontali poste sui 25 metri delimitano le aree da raggiungere.

18.47 - Termina l'esercitazione. I due gruppi si riuniscono a centrocampo.

18.36 - Breve interruzione, i due gruppo si scambiano nelle due metà campo.

18.16 - Sono in corso esercitazioni tattiche sullo sviluppo offensivo.

18.15 - Si entra: squadra già in campo divisa in due gruppi nelle due metà campo (pettorine gialle e maglia blu).

Gialli: (3-4-2-1) Turi (Sorrentino); Rafa Marin (D'Avino), Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Russo, Spinazzola; Politano, Gaetano; Cheddira (Ambrosino).

Blu: (3-4-2-1) Caprile (Contini); (Mezzoni, Ostigard, Juan Jesus; Zerbin, Cajuste, Iaccarino, Mario Rui; Ngone, Lindstrom (Popovic); Simeone (Osimhen).

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la sessione mattutina di stamani, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la seduta mattutina, dalle 18.15 sarà a porte aperte.