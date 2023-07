Dimaro, Garcia al lavoro con un unico gruppone: tutti i giovani via tranne due

Seduta mattutina per il Napoli a Dimaro. Rudi Garcia lavora con un unico gruppo tra quelli qui dal primo giorno ed i nazionali.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

Seduta mattutina per il Napoli a Dimaro. Rudi Garcia lavora con un unico gruppo tra quelli qui dal primo giorno ed i nazionali che hanno completato il loro percorso atletico per rimettersi in pari. Dei giovani sono rimasti soltanto Coli Saco e Obaretin che colmano i vuoti d'organico per formare le coppie. Al momento sono 22 gli azzurri in campo oltre ai portieri, l’unico assente è Gaetano che lavora ancora a parte.