Dimaro, SSCN annuncia: “Annullato evento pomeridiano allo store azzurro"

Al termine della seduta pomeridiana in quel di Dimaro, era prevista la presenza di alcuni giocatori del Napoli allo store ufficiale del club. C'è stato un bagno di folla questa mattina per via della presenza di Mario Rui, Demme e Osimhen al punto vendita ufficiale. Tuttavia, l'evento in programma per questo pomeriggio, è stato annullato. Ad annunciarlo è la stessa SSC Napoli attraverso un comunicato sul sito ufficiale: "Si comunica che l'evento in programma questo pomeriggio presso lo Store della SSC Napoli di Dimaro Folgarida è stato annullato. Lo stesso verrà riprogrammato".