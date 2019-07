Dimaro, si inizia - Di Lorenzo, primo assaggio di Napoli: pronto alla sfida con Malcuit

Avessero raccontato qualche annetto fa a Giovanni Di Lorenzo che a luglio 2019 sarebbe partito per il ritiro del Napoli forse si sarebbe fatto una grossa risata. Invece, con la forza della gavetta, l'ex Empoli è arrivato in Serie A e, al primo anno, ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini destri del campionato. Il Napoli se n'è accorto e, per sbaragliare la concorrenza (c'era anche l'Atletico Madrid), ancor prima che la stagione finisse s'è voluto assicurare l'esterno lucchese. Che adesso è pronto a vivere per la prima volta l'esperienza di Dimaro.

Cosa rappresenta per lui questo ritiro? Il primo assaggio d'azzurro in tutto e per tutto. Ancelotti ci ha già parlato, ma è da oggi che comincerà a prendere confidenza col suo nuovo terzino, a spiegargli i primi meccanismi da immagazzinare, a rendergli note le sue richieste specifiche. E' dal Trentino che parte la sua avventura partenopea ed è qui che dovrà iniziare a farsi notare perbene dal suo nuovo allenatore. Perché con Malcuit sarà un ballottaggio costante. E, come insegna la sua storia, sebbene parta con gli sfavori del pronostico con lui le sorprese sono dietro l'angolo.