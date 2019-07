Dimaro, si inizia - Inglese, come l'anno scorso: prima il Trentino, poi l'addio

Se non si fosse infortunato probabilmente Roberto Inglese avrebbe disputato la miglior stagione della sua carriera. A Parma si è trovato bene, ad inizio campionato sembrava il classico bomber di provincia pronto a raggiungere i 15 gol, e queste sono cose che restano negli occhi di De Laurentiis. Come vice-Milik non sarebbe male, ma l'ex Chievo vuole essere protagonista, titolare. Cosa che il Napoli di certo non può garantirgli, vista l'importanza dell'attacco che sta mettendo su.



E così il futuro sarà ancora altrove. Proprio come un anno fa, il classe '91 vivrà prima il ritiro agli ordini di Ancelotti, provando a carpirne qualche suggerimento dettagliato, poi dirà addio alla causa, forse stavolta a titolo definitivo. A patto, chiaramente, che qualcuno soddisfi le pretenziose richieste del Napoli.