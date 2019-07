Dimaro, si inizia - Karnezis, un terzo di lusso. Ma in Trentino sarà il titolare

Nel giro di un anno Orestis Karnezis ha indossato la maglia del numero uno, del numero numero dodici e del numero ventitré. Primo, secondo o terzo portiere poco gli è importato: atteggiamento esemplare, da vero professionista, sempre a disposizione di Ancelotti. Quando il Napoli lo scorso anno lo prese dal Watford, il suo ruolo pareva chiaro: fare da chioccia a Meret, più nello spogliatoio che in campo, ricoprendone la veste di vice. Poi l'infortunio di quest'ultimo ha cambiato i piani, è stato acquistato Ospina e il greco è stato declassato a terzo portiere, non prima di aver cominciato il campionato da titolare, concluso poi con nove presenze.

Avere un terzo come lui è un lusso per il Napoli. Karnezis viene seguito anche dal Torino, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora azzurro. A Dimaro tornerà all'inizio della stagione scorsa: avrà i gradi del primo, visto che Meret e Ospina saranno in vacanza quasi per tutta la durata del ritiro. Disputerà da titolare le amichevoli con Benevento, Feralpisalò e Cremonese. Dai successivi test europei, poi, dovrebbe tornare al suo posto. Primo in Trentino e terzo di lusso, Karnezis non vede l'ora di ricominciare.