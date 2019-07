Dimaro, si inizia - Luperto, alternativa ai centrali: resta per crescita e lista

Ennesima volta a Dimaro per Sebastiano Luperto, ma a differenza delle scorse stagioni non c'è un bel niente da attendere. Ad ogni ritiro ci si chiedeva quale fosse il suo futuro: dove lo manderà il Napoli per farlo crescere? Spesso e volentieri, invece, gli allenatori hanno voluto tenerselo stretto. Ancelotti l'ha fatto la scorsa stagione ed è ben deciso a confermarlo anche per quest'anno.



Carletto si fida del classe '96, che pian piano sta maturando e proseguirà il suo percorso di crescita in azzurro. I motivi sono legati anche alla questione liste, che ha tolto ogni dubbio circa la sua permanenza, visto che l'ex Empoli proviene dalla Primavera azzurra.. Dimaro è un po' il locus amoenus da cui è partita la sua avventura azzurra, insieme a Benitez. Ecco perché - immaginiamo - tornare dalle vacanze per lui sarà tutt'altro che una noia.