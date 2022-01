Disastro Coppa d'Africa: 5 giocatori di Capo Verde intossicati, domani i quarti col Senegal

GIOVANILI TMW - IL NAPOLI BLINDA IL 2004 SPAVONE: IL PRIMAVERA HA FIRMATO IL PRIMO CONTRATTO DA PRO Presenza costante nel centrocampo di Frustalupi e tra i protagonisti del buon avvio di stagione della Primavera azzurra, Alessandro Spavone (17) Presenza costante nel centrocampo di Frustalupi e tra i protagonisti del buon avvio di stagione della Primavera azzurra, Alessandro Spavone (17) LE ALTRE DI A JUVENTUS, CHIELLINI: "PARI COL MILAN GIUSTO, ORA RECUPERIAMO PER 4 MESI IMPORTANTI" (ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Il pareggio è stato il risultato più giusto: sfruttiamo al meglio la sosta per recuperare le energie, ci aspettano quattro mesi importanti". Lo scrive sui social il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, dopo lo 0-0 di... (ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Il pareggio è stato il risultato più giusto: sfruttiamo al meglio la sosta per recuperare le energie, ci aspettano quattro mesi importanti". Lo scrive sui social il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, dopo lo 0-0 di...