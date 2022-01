Disastro Coppa d'Africa: Comore (12 positivi) senza portieri per gli ottavi col Camerun

Alla prima partecipazione assoluta, le Comore raggiungono gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, dove sfiderà i padroni di casa del Camerun. Ma saranno costretti a farlo in una situazione drammatica. Come annunciato dalla Federazione, infatti, ben 12 membri del gruppo-squadra (calciatori e staff) sono risultati positivi al Covid-19 e non potranno essere della partita. Tra questi anche il ct Amir Abdou, ma soprattutto gli unici due portieri a sua disposizione Moyadh Ousseini e Ali Ahamada (l'altro convocato, Salim Ben Boina, è infortunato). "Faremo il possibile", ha dichiarato il commissario tecnico ai canali ufficiali della FFC.