Dopo due assist, arriva anche il gol: Petagna fissa sul 4-0 il test col Pescara

Dopo due assist, il primo per Ciciretti ed il secondo per Mertens, Andrea Petagna allo scadere trova anche il gol, girando bene col mancino all'angolino lontano. Termina dunque 4-0 il test al San Paolo contro il Pescara (qui il live), con un ottimo secondo tempo (per gran parte col 4-2-3-1) nonostante i tanti cambi e diversi giocatori da piazzare lanciati nella mischia. Il primo tempo si era chiuso sull'1-0 grazie al gol di Zielinski. Alla gara non hanno preso parte, oltre ai giocatori non convocati, anche Elmas e Lobotka.