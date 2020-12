Dopo la super-Real torna un avversario all'italiana: Samp ultima per possesso e quarta per duelli

Il Napoli deve mettersi alle spalle le difficoltà incontrate contro la Real Sociedad. Anche perché rituffandosi sul campionato troverà caratteristiche totalmente diverse da quelle degli spagnoli che sono di grande fraseggio dal basso, combinazioni di prima e pressione alta. Proprio la Sampdoria offrirà caratteristiche totalmente diverse, tipiche del nostro campionato: poco possesso, ripartenze, anche con palla lunga e tanti duelli fisici. La Sampdoria di Ranieri in particolare è ultima in Serie A per possesso palla (43% di media), penultima per passaggi completati (appena il 76%), ma è quarta per duelli aerei vinti (15 di media a partita) ed ha nel centrocampista Thorsby uno dei punti di forza sulle seconde palle (5 di media, solo Ibra fa meglio con 6,8).