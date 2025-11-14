Doppia seduta e allenamento congiunto con la Primavera: il report di oggi
Ultimo allenamento senza Conte oggi per il Napoli. La ripresa è infatti fissata per lunedì quando tornerà anche il tecnico azzurro. Intanto ecco il report della seduta odierna: "Proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Gli azzurri sono stati impegnati in una doppia seduta. Al mattino lavoro tecnico-tattico, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera", si legge.
Dieci i giocatori del Napoli in Nazionale.
Venerdì
Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda
Sabato
Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia
Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo
McTominay: 20.45 Grecia-Scozia
Domenica
Olivera: ore 2 Messico-Uruguay
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: 20.45 Italia-Norvegia
Lunedì
Lobotka: 20.45 Germania-Slovacchia
Lang: 20.45 Olanda-Lituania
Martedì
Elmas: 20.45 Galles-Macedonia
McTominay e Hojlund: 20.45 Scozia-Danimarca
Rrahmani: 20.45 Kosovo-Svizzera
Mercoledì
Olivera: ore 1 Usa-Uruguay (amichevole)
