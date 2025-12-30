"Chiedi scusa a Baschirotto, non a me! Fai il bravo!", Mariani richiama Hojlund e Lang
Rasmus Hojlund è stato il grande protagonista di Cremonese-Napoli, vinta dagli azzurri grazie ad una sua doppietta. L'attaccante danese ha dominato nettamente la sfida personale contro il suo marcatore, il difensore grigiorosso Federico Baschirotto. Durante il duello rusticano tra i due, in seguito ad un contrato, l'arbitro Maurizio Mariani ha redarguito verbalmente l'azzurro. Di seguito il dialogo in campo ripresa dalla Ref Cam della Lega Serie A.
Mariani: "Ci penso io, Hojlund vieni via con me! Hojlund, qua con me! Dimmi se serve che fai queste scene. Chiedi scusa a Baschirotto, non a me". Successivamente il direttore di gara richiama anche Noa Lang e Filippo Terracciano che si stavano strattonando: "Fate i bravi. Terracciano sta facendo il bravo, fallo pure tu (riferendosi a Lang, ndr)".
