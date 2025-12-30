Coppa d'Africa, Koulibaly espulso ma il Senegal passa: agli ottavi anche il Congo

Coppa d'Africa, Koulibaly espulso ma il Senegal passa: agli ottavi anche il Congo
di Antonio Noto

La Repubblica Democratica del Congo travolge il Botswana con un netto 3-0 e conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. Tra i protagonisti anche Diallo, ex Atalanta ora al Manchester United, a segno su assist di Mané. I Leopardi chiudono il girone D al secondo posto, alle spalle del Senegal, che liquida il Benin 3-0 mantiene la vetta grazie a una migliore differenza reti.

I Leoni della Teranga vincono infatti la loro gara segnando tre gol nonostante l’espulsione di Koulibaly, l'ex Napoli sanzionato dopo l’on-field review per un duro fallo da dietro. In attesa delle partite di domani, la graduatoria delle migliori terze vede al momento Mozambico, Sudan, Benin – già matematicamente qualificato – e Tanzania occupare gli ultimi posti utili per l’accesso agli ottavi.

Gruppo C
Tanzania - Tunisia 1-1
Uganda - Nigeria 1-3

Gruppo D
Benin - Senegal 0-3
Botswana - DR Congo 0-3

Classifica girone C
1. Nigeria 9 punti (dr +4)
2. Tunisia 4 (dr +1)
3. Tanzania 2 (dr -1)
4. Uganda 1 (dr -4)

Classifica girone D
1. Senegal 7 punti (dr +6)
2. DR Congo 7 (dr +4)
3. Benin 3 (dr -3)
4. Botswana (dr -7)

*in neretto qualificate agli ottavi