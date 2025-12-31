Prima pagina Manna al Cds: "Ha ragione Conte, c'è un gap da colmare!". Sul mercato: "Prendiamo una punta"

“Ha ragione Conte”. È questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport. Il quotidiano rilancia le parole di Giovanni Manna, intervistato in esclusiva: «C’è un gap da colmare, prenderemo una punta». Poi l’elogio alla filosofia di lavoro: «Servono valori e sacrifici per avvicinarsi alle big del Nord. Antonio è il miglior tecnico italiano».

Ampio spazio anche al mercato, con un club in grande fermento: “Scatto Juve, da Frattesi a Mandas”. La mezzala dell’Inter piace anche in Turchia, mentre i bianconeri sono alla ricerca di un portiere che attualmente milita nella Lazio.