Tuttosport apre con le parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"
In apertura sull’edizione odierna, Tuttosport punta su “Juve salva Frattesi”. Il titolo nasce dalle parole di Giovanni Carnevali, protagonista di un’intervista esclusiva al quotidiano. L’amministratore delegato del Sassuolo difende il centrocampista: «Davide deve avere continuità. Ogni volta che ha trovato spazio, ha sempre risposto con prestazioni positive».
Spazio anche al Torino e al tema stadio. Il titolo è “Toro, ultimo stadio”: il 2026 viene indicato come l’anno della svolta, con Urbano Cairo chiamato a sciogliere definitivamente il nodo. I tifosi attendono segnali concreti e, per arrivare all’acquisto del Grande Torino, sarà necessario raggiungere un accordo con il Comune entro il mese di giugno.
Prima paginaManna al Cds: "Ha ragione Conte, c'è un gap da colmare!". Sul mercato: "Prendiamo una punta"
Copertina Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..." di Pierpaolo Matrone
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
Manna a sorpresa sul mercato: "Vogliamo alzare livello nel reparto offensivo! Kvara mai sostituito a dovere..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
