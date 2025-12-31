Prima pagina Tuttosport apre con le parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"

In apertura sull’edizione odierna, Tuttosport punta su “Juve salva Frattesi”. Il titolo nasce dalle parole di Giovanni Carnevali, protagonista di un’intervista esclusiva al quotidiano. L’amministratore delegato del Sassuolo difende il centrocampista: «Davide deve avere continuità. Ogni volta che ha trovato spazio, ha sempre risposto con prestazioni positive».

Spazio anche al Torino e al tema stadio. Il titolo è “Toro, ultimo stadio”: il 2026 viene indicato come l’anno della svolta, con Urbano Cairo chiamato a sciogliere definitivamente il nodo. I tifosi attendono segnali concreti e, per arrivare all’acquisto del Grande Torino, sarà necessario raggiungere un accordo con il Comune entro il mese di giugno.