Il punto sugli infortunati, Sky: ecco quando si rivedrà De Bruyne

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli: “Sulle cui condizioni di Romelu Lukaku bisogna un po' pazientare, perché non sono stimati i tempi di recupero. Non sono propriamente imminenti e questo condiziona un po' le strategie di mercato del Napoli.

Per Anguissa tempi più stretti rispetto a quelli previsti, ecco perché magari lì in mezzo l'emergenza non è più considerata così pressante. Poi toccherà Billy Gilmour e intanto tra qualche settimana dovrebbe rivedersi almeno a Castel Volturno Kevin De Bruyne. Sarà bello anche così ritrovarlo, aspettando che poi completi il suo percorso".