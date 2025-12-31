Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Ahi Lukaku: fuori altre tre settimane"

Gazzetta dello Sport: "Ahi Lukaku: fuori altre tre settimane"TuttoNapoli.net
di Arturo Minervini

"Ahi Lukaku: fuori altre tre settimane". Così scrive sulla prima pagina la Gazzetta dello Sport. L’attaccante belga, 32 anni, è fermo ormai da 139 giorni e i tempi di recupero continuano a slittare: lo stop potrebbe protrarsi fino a tre settimane, un’assenza che pesa come un macigno nel momento più delicato del campionato.