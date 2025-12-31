Prima pagina
Gazzetta dello Sport: "Ahi Lukaku: fuori altre tre settimane"
TuttoNapoli.net
"Ahi Lukaku: fuori altre tre settimane". Così scrive sulla prima pagina la Gazzetta dello Sport. L’attaccante belga, 32 anni, è fermo ormai da 139 giorni e i tempi di recupero continuano a slittare: lo stop potrebbe protrarsi fino a tre settimane, un’assenza che pesa come un macigno nel momento più delicato del campionato.
Pubblicità
Notizie
Prima paginaManna al Cds: "Ha ragione Conte, c'è un gap da colmare!". Sul mercato: "Prendiamo una punta"
Copertina Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Manna a sorpresa sul mercato: "Vogliamo alzare livello nel reparto offensivo! Kvara mai sostituito a dovere..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com