Stadio Maradona, domani il sindaco Manfredi presenterà progetto di riqualificazione

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Si alza il sipario sul futuro dello Stadio Diego Armando Maradona.

Si alza il sipario sul futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Domani, martedì 4 agosto, il Comune di Napoli presenterà ufficialmente il progetto di riqualificazione dell'impianto di Fuorigrotta, un passaggio particolarmente atteso in vista dei prossimi anni e delle prospettive di ammodernamento della casa del Napoli.

Stadio Maradona, attese novità nella giornata di domani

L'appuntamento è fissato per le ore 12.15 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, dove verranno illustrati gli interventi previsti dal progetto. A presentare il piano saranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, che illustreranno i dettagli dell'iniziativa e gli obiettivi dell'amministrazione comunale.