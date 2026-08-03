Il grande gesto di De Bruyne: ha pagato di tasca sua per essere al Centenario

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La presenza di Kevin De Bruyne alla cerimonia per il Centenario del Napoli non era affatto scontata

La presenza di Kevin De Bruyne alla cerimonia per il Centenario del Napoli non era affatto scontata. Il centrocampista belga, ancora in vacanza dopo il Mondiale così come Romelu Lukaku, ha voluto comunque rispondere presente con un gesto significativo verso club e tifosi, come racconta quest'oggi il Corriere dello Sport.

De Bruyne al centenario: ha pagato volo di tasca proprio

Il quotidiano sottolinea: "Sabato ha fatto avanti e indietro da Ibiza in poche ore per partecipare alla cerimonia d'apertura del Centenario, interrompendo le proprie vacanze e, dettaglio non da poco, provvedendo personalmente al viaggio. Un jet privato lo ha portato a Capodichino, lo ha aspettato e in nottata lo ha riportato alle Baleari". Un segnale di grande attaccamento da parte del fuoriclasse belga, che ha scelto di non mancare a un appuntamento così simbolico per la storia del club azzurro.