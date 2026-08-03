Ufficiale Pro Patria, ritorno storico: Walter Sabatini entra in società dopo oltre 40 anni

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Walter Sabatini torna alla Pro Patria dopo oltre 40 anni: ricoprirà un ruolo istituzionale nel club biancoblù.

Clamoroso ritorno in casa Pro Patria. A oltre quarant'anni dalla sua ultima esperienza in biancoblù, Walter Sabatini torna nel club lombardo, questa volta in veste dirigenziale. L'ex direttore sportivo di Roma, Inter e Salernitana ricoprirà un importante ruolo istituzionale nella società, pronta a ripartire dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Dall'addio al calcio al ritorno in società

Per Sabatini si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L'attuale dirigente concluse infatti la propria carriera da calciatore proprio con la maglia della Pro Patria nella stagione 1983/84, prima di intraprendere il percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei dirigenti più apprezzati del calcio italiano. La Pro Patria ha annunciato il suo ingresso in società attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali, accogliendo nuovamente una figura che rappresenta un pezzo della storia del club. Per Sabatini è anche la prima esperienza dopo l'ultima avventura alla Salernitana, conclusasi poco più di due anni fa.