Ricordate Popović? Il 2006 convince in Russia: gol e assist nelle prime due gare

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Matija Popović era considerato uno dei talenti più interessanti passati negli ultimi anni dal settore giovanile del Napoli.

Matija Popović era considerato uno dei talenti più interessanti passati negli ultimi anni dal settore giovanile del Napoli. Arrivò a parametro zero nel gennaio 2024, sbragliando una numerosa concorrenza, dopo la fine del rapporto con il Partizan Belgrado. Dall'estate 2024 è entrato stabilmente nella Primavera del Napoli, ma il club decise poi di cederlo a titolo definitivo al CSKA Mosca, chiudendo così la sua esperienza in azzurro dopo circa un anno e mezzo.

Popovic, partenza sprint in Russia per l'ex Napoli

Ebbene, la partenza di Popovic in Russia è stata sprint. Nelle due prime gare disputate nel campionato russo, Popović ha realizzato un gol e fornito un assist nelle sfide contro Baltica e KS Samara. Un inizio promettente per un giovane che a Napoli ha fatto fatica a far vedere le sue qualità anche in ambito giovanile.