Ricordate Popović? Il 2006 convince in Russia: gol e assist nelle prime due gare
Matija Popović era considerato uno dei talenti più interessanti passati negli ultimi anni dal settore giovanile del Napoli. Arrivò a parametro zero nel gennaio 2024, sbragliando una numerosa concorrenza, dopo la fine del rapporto con il Partizan Belgrado. Dall'estate 2024 è entrato stabilmente nella Primavera del Napoli, ma il club decise poi di cederlo a titolo definitivo al CSKA Mosca, chiudendo così la sua esperienza in azzurro dopo circa un anno e mezzo.
Popovic, partenza sprint in Russia per l'ex Napoli
Ebbene, la partenza di Popovic in Russia è stata sprint. Nelle due prime gare disputate nel campionato russo, Popović ha realizzato un gol e fornito un assist nelle sfide contro Baltica e KS Samara. Un inizio promettente per un giovane che a Napoli ha fatto fatica a far vedere le sue qualità anche in ambito giovanile.
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