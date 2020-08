Dove andrà Messi? Tra le ipotesi 'giocabili' anche il Napoli ma la quota è altissima

L'annuncio di Leo Messi, pronto a lasciare il Barcellona, ha scosso il mondo del calcio. E inevitabilmente sono tante le squadre che hanno iniziato a fiutare il colpo argentino. Le case di scommesse intanto hanno già rivisto e ristampato le proprie quote in merito al futuro della Pulce, col Manchester City che resta avanti a Inter e PSG. Di seguito le quote Betfair sulla prossima squadra di Messi:

- Manchester City 1,5

- Inter e PSG 3

- Juventus 4

- Manchester United 6,5

- Qualsiasi club di MLS 12

- Liverpool 14

- Leeds 20

- Qualsiasi club argentino 25

- Bayern Monaco 35

- Chelsea 50

- Lazio 100

- Newcastle 100

- Napoli 125

- Real Madrid 150